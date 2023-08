A circa due mesi dalla rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nelle ultime ore si è ipotizzato di un presunto riavvicinamento tra l’influencer campana e il suo storico ex Gianluca Benincasa.

Tra i due non corre buon sangue, tanto da tirare in mezzo i rispettivi legali, ma ciò non significa che entrambi non possano aver trovato un punto d’incontro. Ma a smentire categoricamente il ritorno di fiamma è arrivata la stessa ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’ipotesi di un ritorno di fiamma tra Antonella e Gianluca è nata dall’esperto Amedeo Venza, il quale ha informato i propri follower della presenza di entrambi nello stesso centro estetico. Una semplice coincidenza? C’è chi all’idea storce un po’ il naso, effettivamente. È vero però che un ritorno di fiamma tra i due sembra davvero improbabile considerando come era finita tra loro proprio durante la partecipazione di Antonella al Gf Vip, con tanto di azione legale di suo padre nei confronti di Gianluca e ordine restrittivo per impedirgli di partecipare a sua volta al reality.

Poco tempo fa, Gianluca era tornato a parlare della loro relazione passata scrivendo una lettera indirizzata proprio ad Antonella. "Antonella che strano solo un anno fa eri la mia Anto e stavamo vivendo la nostra estate d’amore e mentre nei giorni scorsi ti ho vista piangere e disperarti platealmente per l’ennesimo litigio con il tuo Edoardo, ripenso a quanto mi hai fatto stare male, come ora fai stare male lui", aveva scritto. Dalle sue parole era emersa ancora una certa sofferenza nel pensare all’ex vippona. Potrebbe quindi essere possibile un ritorno di fiamma? La smentita della Fiordelisi sembra eliminare ogni dubbio.

La mossa di Gianluca Benincasa

A smentire totalmente il ritorno di fiamma ci ha pensato la stessa Antonella. Pare infatti che lei sia andata al centro estetico con un’amica condividendolo sui social, e che Gianluca, dopo averlo saputo, si sia presentato nello stesso luogo di proposito. Poco dopo, infatti, la stessa influencer ha pubblicato sul gruppo di Instagram l’immagine di un articolo cha trattava "un’invasione di topi sul lungomare di Salerno", riferendosi proprio all’ex Gianluca.

In altre parole, pare che la stessa Antonella non abbia gradito per niente la sorpresa dell’ex fidanzato, definendola tutt’altro che una coincidenza. D’altronde, la Fiordelisi ha già detto più volte di non voler avere più niente a che fare con Gianluca, e pare che le cose non siano cambiate nemmeno di una virgola.