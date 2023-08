Un episodio deprecabile ha visto suo malgrado protagonista Pierpaolo Pretelli. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip si trovava a Maratea per due serata. A quanto pare, alcuni presenti non avrebbero tenuto a freno la lingua, tanto da lasciarsi andare ad affermazioni pesantissime nei confronti di Giulia Salemi.

Sempre la fonte, che ha preferito rimanere anonima, fa sapere che Pierpaolo si è trovato costretto ad assistere a questo spettacolo indecoroso. La follower dell’esperta di gossip ha mostrato una foto in cui si vede l’ex vippone visibilmente infastidito per le parole tutt’altro che piacevoli indirizzate alla fidanzata.

Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente, ma in ogni caso non esiste una giustificazione. Pretelli al momento non ha confermato né smentito l’accaduto. Idem dicasi per Giulia Salemi. Dopo le offese rivolte all’influencer italo-iraniana, Pierpaolo si sarebbe incupito e ha avuto difficoltà ad affrontare l’evento.