Ida Platano è finita nuovamente nel mirino degli haters. Che sia per il suo ruolo da mamma, molto spesso criticato, o per la sua relazione con Alessandro Vicinanza, l’ex dama di Uomini e Donne è oggetto della rabbia incontrollata dei “leoni da tastiera”.

Nelle ultime ore, l’ex volto del parterre Over è stata pesantemente insultata: “Sparati morta sciampista!”. Ida, però, ha deciso di replicare e ha pubblicato non solo la frase orribile che le è stata rivolta, ma anche nome e cognome del mittente, con tanto di Vaffanc*lo di Marco Masini in sottofondo.

La replica di Ida Platano

In seguito, l’ex dama ha voluto replicare all’hater: “Innanzitutto, mi faccio una risata perché non sa scrivere shampista, proprio per niente. Se vuole glielo faccio il lo shampoo. E poi sono fiera di fare ancora tutt’oggi ai miei clienti lo shampoo. Amo fare la parrucchiera, perché è il mio pane quotidiano. Quindi a me non ha offeso per niente. Se vuole lo sparo io, con un po’ d’acqua però, Ma che gente, davvero. Con un po’ d’acqua gli faccio uno shampoo magari si rilassa. Comunque non mi rovina niente nessuno. Questi commenti li faccio vedere perché come metto la faccia io, ce la mette chi scrive, e metto nome e cognome, non me ne frega niente”.