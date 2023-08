Grande Fratello si rinnova e cambia look.

Il reality show torna lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5 con Alfonso Signorini affiancato dall’unica opinionista Cesara Buonamici e dall'inviata social Rebecca Staffelli, che prenderà il posto di Giulia Salemi.

Le novità della prossima edizione del Grande Fratello sono molte. Innanzitutto il cast sarà misto e il logo perde la dicitura “Vip”. Infatti la prossima edizione sarà chiamata Grande Fratello.

Lo studio cambierà location e le puntate del lunedì e del giovedì in prima serata su Canale 5 andranno in onda dagli studi Voxson di via di Tor Cervara (a poca distanza dalla Casa di Cinecittà).

Ma cosa ne pensano del reality show i telespettatori?

Le opinioni sulla nuova edizione del Grande Fratello

Le opinioni sono quelle più disparate. Molti si chiedono cosa c’entra Cesara Buonamici con questo tipo di programma, molti altri hanno apprezzato il coraggio di cambiare di Pier Silvio Berlusconi. “Cesara è una professionista e una vecchia volpe, grande conoscitrice dei meccanismi televisivi berlusconiani. Ed è pure una donna ironica, simpatica ma astuta che si mette in gioco senza prendersi troppo sul serio. Mai macchiata da gossip. Low profile ma dotata di grande cultura senza essere saccente. Non sarà troppo? Forse la preparano per la conduzione?”, si chiede Marco.

Non sono pochi quelli che avrebbero preferito un cambio alla conduzione del reality. “Finché lo condurrà Signorini sarà un programma spazzatura”, è questo il messaggio prevalente sulla pagina Instagram di GFVip news.

C’è chi poi avrebbe preferito un maggior coraggio nelle scelte da parte di Pier Silvio. “Finalmente si ritorna alle origini iniziali, bravo Pier Silvio! Io avrei sostituto anche il presentatore visto che si cambia il concetto. Signorini è bravo ma nel suo mondo Vip”.

Ci sono poi i nostalgici della passata edizione. “Il GF Vip7 rimarrà nella storia del GF l'edizione più seguita, tra parolacce, dinamiche, inciuci. Non è stato un GF doc, però l'ho ricorderò sempre e passerà alla storia. I due concorrenti che ci hanno fatto sognare sono stati Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, anche se Edo mi ha un po' deluso infrangendo il bellissimo sogno d'amore con Antonella”.

Insomma Grande Fratello, nel bene e nel male, fa sempre discutere. C’è chi lo considera un programma spazzatura che andrebbe eliminato per sempre e chi, invece, affascinato dal gossip, non vede l’ora che inizi la nuova edizione per incollarsi davanti allo schermo e seguire le dinamiche del programma.

Il mondo è bello perché è vario…