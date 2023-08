Il Grande Fratello sbarcherà in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre. Un’edizione rivoluzionaria, dove l’unica conferma è rappresentata dalla presenza di Alfonso Signorini, nuovamente alla conduzione del reality show. Fuori Sonia Bruganelli, Orietta Berti (al loro posto ci sarà Cesara Buonamici) e Giulia Salemi, che verrà sostituita alla postazione social da Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

Ma veniamo ai concorrenti. Il cast sarà formato da personaggi famosi e persone comuni. In merito ai primi, il cast è ufficialmente chiuso e approvato da Pier Silvio Berlusconi, mentre si sta lavorando ancora sui “Nip”.

I personaggi Vip che, tra indiscezioni e ufficializzzioni, entreranno nella Casa del Grande Fratello

Ma qualche nome di personaggi famosi incomincia a trapelare (tvblog.it, Dagospia, davidemaggio.it) e ad essere anche ufficializzato. Si parla di Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e opinionista. Poi c’è il nome di Alex Schwazer, marciatore e campione olimpico di Pechino 2008, unico concorrente ufficializzato (vedi video). Ancora Grecia Colmenares, 60 anni, attrice venezuelana di telenovelas negli anni 80/90, tra le quali nel 2000 il suo ultimo lavoro Vidas Prestadas. Beatrice Luzzi, attrice e regista; Marina Fiordaliso, cantante; Ciro Petrone, attore, famoso al grande pubblico per Il ruolo interpretato nel film Gomorra, diretto da Matteo Garrone, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano; Massimiliano Varrese, attore (Il bello delle donne, Carabinieri, Il sangue e la rosa) ed ex concorrente di Amici Celebrities; Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità ed ex concorrente di Tale e quale Show 2022.

Per gli altri nomi si mantiene il più stretto riserbo, ma non è da escludere che nei giorni che precederanno il debutto del Grande Fratello conosceremo se non tutti, almeno la maggior parte dei personaggi che andranno a vivere nella Casa più spiata d’Italia.

Come dicevamo, l’unico superstite della passata edizione è il conduttore Alfonso Signorini, anche se una moltitudine di messaggi pervenuti sulla pagina Instagram di GFVip news non gradivano la sua presenza alla conduzione del reality.