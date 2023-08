Il gossip di giornata viaggia sull’asse Stati Uniti-Italia. Sì, perché Leonardo DiCaprio è stato avvistato in compagnia di Vittoria Ceretti, 25enne bresciana, conosciuta al grande pubblico anche per aver co-condotto il Festival di Sanremo.

C’è del tenero tra i due o si tratta esclusivamente di amicizia? Al momento non è possibile stabilire quale sia la natura del loro rapporto. L’attore e la modella sono statu paparazzati lo scorso 22 agosto a Santa Barbara, in California. I due si trovavano davanti ad una gelateria. DiCaprio indossava una t-shirt bianca e dei pantaloncini verde oliva. La Ceretti, invece, indossava una maglia nera, dei pantaloncini corti e scarpe grigie da ginnastica.

Non è la prima volta che l’attore e la modella si ritrovano nello stesso posto. L’ultima volta, infatti, risale allo scorso maggio, quando Leonardo si trovava al Festival di Cannes per la presentazione del film Killers of the flower moon diretto da Martin Scorsese, in cui il divo hollywoodiano è il protagonista. Negli stessi giorni era presente anche Vittoria.

Le foto diffuse da Page Six stanno dunque alimentando il gossip circa una presunta frequentazione. Soprattutto ora che la modella ha annunciato la separazione dal marito Matteo Milleri. Altre fonti, invece, rivelano che il rapporto tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sia solo di amicizia.