La tormentata relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta definitivamente ai titoli di coda, e nonostante la rottura sia avvenuta circa due mesi fa non sembra esserci fine alle recriminazioni e alle accuse reciproche.

Nella giornata di ieri, Edoardo ha commentato un vecchio tweet di Sonia Bruganelli, opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la quale aveva postato una frase sul rispetto post relazione: “Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”. “Grande, grandissima verità”, ha commentato il volto di Forum.

Poco dopo è arrivata la reazione di Antonella: “Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante, e visto che ogni volta fai sempre pensare attraverso i social cose non vere perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare la nostra ultima chat del 28 luglio”. Poi, l’influencer campana ha aggiunto: “Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato, per poi scappare subito a Roma e non farsi sentire più fino a quando non l’ho chiamato per andare a Filicudi, e mi ha detto di no e che non voleva stare con me. E poi parla di post relazione? Buona sì, ma fessa no”.

Alcune ore fa, Antonella ha lanciato una frecciatina a Camilla Ghini, una delle migliori amiche di Edoardo che, secondo alcuni utenti, avrebbe tirato una stoccata velenosa proprio all’ex vippona. Per tale ragione, la Fiordelisi, attraverso il suo broadcast, ha tirato in ballo una misteriosa “C.”: “Ma queste ragazze che continuano indirettamente a mandarmi messaggi tramite radio, non hanno capito che devono ringraziare che sono un personaggio pubblico. E non posso parlare della loro falsità C. Per fortuna non dovete più fare la bella faccia. Ti consiglio di fare un altro lavoro. Non sei abbastanza ed emani tristezza quando parli”.

A quanto pare, il messaggio di Antonella era indirizzato proprio a Camilla. Stando a quanto si apprende, infatti, la speaker avrebbe lasciato intendere durante una trasmissione radiofonica che Edoardo stava mandando messaggi ad un’altra ragazza. Il pensiero di molti internauti è che la Ghini abbia pronunciato quelle parole per provocare l’ex vippona. Sui social sono stati in molti ad esprimersi sulla vicenda, e la stessa Fiordelisi ha commentato ciò che ha scritto un utente: “E la privacy? Dici che la metterà in castigo per aver spoilerato la new entry?”.