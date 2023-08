Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. E’ stata la stessa seconda classificata della settima edizione del Grande Fratello Vip ad annunciarlo durante sul suo canale Mtmad. La rottura, risalente ad alcune settimane fa, era dovuta alla decisione della modella venezuelana di lasciare l’Italia e tornare in Spagna per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Questo perché, con la nuova politica anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi, l’ex vippona si è resa conto di avere la strada sbarrata per lavorare in televisione nel nostro Paese.

“Sono felice adesso. Sto bene con il mio ragazzo, molto bene. Quando sto bene si vede, sono piena di energia – ha detto Oriana -. Sono tornata in Italia per lasciare l’appartamento (l’aveva preso in affitto a Milano). Non so perché l’ho affittato, perché sono sempre stata a casa del ‘bimbo’. Sono stata pochissimo tempo qui, ero sempre a Verona”.

Nelle scorse settimane, circolavano con insistenza voci che volevano la “reina” come concorrente di un reality in Cile. Oriana ha dunque deciso di fare chiarezza, smentendo la sua partecipazione a Tierra Brava. Inoltre, ha spiegato di aver lasciato l’Italia perché presto sarà impegnata in nuovi progetti lavorativi in Spagna. Proprio dal Paese iberico è giunta voce che l’ex vippona potrebbe partecipare alla nuova edizione del Gran Hermano Vip, e con lei dovrebbe esserci anche l’amico Luca Onestini, conosciuti durante il GF Vip. Il reality rientra in uno dei nuovi progetti lavorativi di Oriana? Staremo a vedere.