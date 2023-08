Michelle Hunziker, dopo essersi goduta l’estate, è pronta a tornare in tv. La conduttrice, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che la rivedremo Michelle Impossibile, ma anche dietro il bancone di Striscia la Notizia. E sono arrivo altre importanti novità.

"Mi rivedrete in tv prestissimo. Non posso dire molto ora, ma ci sarà Michelle Impossible, Striscia la Notizia e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti. Per adesso non posso dire nulla di più. Non vedo l’ora di parlarvene!".