Quest’anno Il Collegio ha aperto le porte anche ad alcune ragazze già note al grande pubblico. Stiamo parlando di Carmelina Iannoni e Aurora Costantini. Due nomi che ai più non diranno niente, ma si tratta delle figlie di due notissime ex vippone, ovvero Carmen Di Pietro e Matilde Brandi.

Entrambe, grazie alle rispettive madri, hanno già conquistato copertine e spazi in tv, e ora potrebbero avere le telecamere puntate direttamente su di loro grazie alla partecipazione al reality di Rai 2. Al momento, non è ancora chiaro se Carmelina e Aurora faranno parte del cast, ma quel che è certo è che hanno sostenuto il provino come testimonia RaiPlay. Entrambe appaiono nello spezzone dedicato a Raffaella Carrà.

Oltre alle figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi, a sostenere il provino è stata anche una ragazza di nome Ilaria De Lellis, ma non è dato sapere se si tratta di una parente di Giulia De Lellis, la quale non ha commentato la questione.

L’ottava edizione de Il Collegio andrà in onda su Rai 2 a partire dal prossimo 24 settembre.