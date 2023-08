Due giorni fa, Arisa ha spiazzato il web pubblicando sul suo profilo Instagram alcune sue foto senza veli. La cantante lucana ha scritto che “valuta proposte di matrimonio”: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. No perditempo”.

Il post è stato invaso da commenti e candidature. Tra queste, quella di Madame, che ha scritto di amarla, e la risposta di Arisa è diventata virale: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”.

Intanto, l’autore e manager televisivo Andrea Di Carlo, con il quale Arisa ha avuto una tormentata relazione, allacciandosi allo scambio di “Ti Amo” tra la cantante lucana e Madame, ha commentato: “Lei lo cerca alfa ma semo sicuri che a lei piace l'organo sessuale maschile? Mah. Se potessi parlare di quello che ho visto, bocca mia taci”.