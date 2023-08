Il 14 settembre sarà disponibile su Prime Video lo speciale The Ferragnez: Sanremo Special. L’episodio della serie ripercorre il drama della litigata tra Chiara Ferragni e Fedez consumatasi dietro le quinte del Festival di Sanremo in seguito al bacio del rapper meneghino con Rosa Chemical.

Nel trailer l’imprenditrice digitale rivela: “Sanremo è l’evento più seguito in Italia. Tutto si ferma e tutti guardano il Festival di Sanremo. In questi mesi mi sono sentita molto fragile. Lo so che tutti aspettano un passo falso. Non penso che lui abbia capito completamente quando io ci sia rimasta male. Sapeva quanto ci tenevo. Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer. Questa è la puntata in cui piango sempre. Sarà la puntata di Sanremo e piantini vari”. Fedez, dal canto suo, si è giustificato: "Non ero completamente lucido". Qualche settimana più tardi, infatti, il rapper spiegò sui social di avere preso degli psicofarmaci che si erano rivelati non indicati per lui.

C’è però chi ha accusato la coppia di aver pianificato tutto. Un utente ha infatti commentato: “Questa è la prova che era tutto programmato”. Chiara, però, ha risposto smentendo questa teoria: “Invece di dire cretinate, guardati l’episodio e capirai molte cose. Grazie”.