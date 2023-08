Una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip si è raccontata al settimanale Chi. Stiamo parlando di Milena Miconi, che alla rivista diretta da Alfonso Signorini ha parlato del suo matrimonio con Mauro Graiani e delle loro due figlie, Sofia e Agnese, di 21 e 14 anni.

“Parliamo di quasi 23 anni fa. Mauro era un regista e autore di un programma di rete 4. Partii con l’idea di fare un lavoro in un momento, tra l’altro, anche un po’ particolare per me. Invece, come sempre, quando credi che le cose debbano andare in un modo, la vita sconvolge i piani. Tornai da quell’esperienza, in Italia, con lui. Niente di importante, credevo. O quantomeno non mi ero soffermato più del dovuto. Tante telefonate, poi un incontro, un altro e un altro ancora, e alla quarta uscita sono rimasta incinta di Sofia. Poi è arrivata la convivenza, poi è nata Agnese ed infine le nozze”.

Dopo aver superato una crisi, Milena e Mauro sono più unite che mai, e l’attrice ha anche un bellissimo rapporto con le sue due figlie adolescenti. Con loro parla di tutto, anche della fluidità: “Non la vivo affatto male, anzi. Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell'emozione. Anche una delle mie figlie l'ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile - rivela -. Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti e questo l'ho imparato grazie a loro". E ancora sulle sue figlie: "Sono il sole e la luna, il giorno e la notte. Sofia ha 21 anni, mentre Agnese 14. Sono diversissime, ma allo stesso tempo sensibili ed educate. Siamo stati davvero fortunati come genitori. Non potevamo chiedere di meglio”.

Infine, Milena ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip: “Un’esperienza unica e indescrivibile, che mi ha permesso di farmi conoscere per quella che sono. Sono entrata per convincere, non per vincere. E a conti fatti credo di esserci riuscita”.