Lo scorso primo agosto, TVBlog aveva annunciato che Rebecca Staffelli era stata “arruolata” come “inviata dei social” nella nuova edizione del Grande Fratello. La figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, raccoglie il testimone da Giulia Salemi, una delle “vittime” del “repulisti” voluto da Pier Silvio Berlusconi.

L’influencer italo-iraniana aveva annunciato il suo addio attraverso una storia su Instagram: “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno, a livello professionale e personale, è stata bellissima e gratificante. Ma so che bissare non è cosa facile, quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset, con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi […]. Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma, al quale devo davvero tantissimo”.

Nelle ultime ore, però, un dettaglio non è passato inosservato. Rebecca Staffelli, infatti, ha annunciato di essere impegnata a Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23 con il programma 105 Night Express. Fascia di orario in cui, per due volte a settimana, dovrebbe essere impegnata con il Grande Fratello. A questo punto, in molti si chiedono se la sua presenza nel reality sia a rischio, oppure se sia stata realmente in lizza per sostituire Giulia Salemi.