Con il “repulisti” messo in atto da Pier Silvio Berlusconi in quel di Cologno Monzese, sono stati tantissimi i rumor sui personaggi “cacciati” dall’amministratore delegato di Mediaset. Dopo le uscite di Tina Cipollari e Gianni Sperti, adesso è il turno di Guendalina Tavassi. In una diretta Instagram con sua madre, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha detto di non essere mai stata cacciata da Pier Silvio.

“Comunque volevo dire un’altra cosa. Tutta la polemica che la gente adesso mi dice ‘ora che la d’Urso non ti chiama più che cavolo farai? Adesso non ti si vedrà mai più in televisione’. Poi sono usciti migliaia di articoli che dicevano ‘Pier Silvio Berlusconi l’ha cacciata’. Ragazzi a me Pier Silvio non mi ha cacciata da nessuna parte”.

La madre di Guendalina ha poi sottolineato: “Infatti quella volta all’anno che andavi da Barbara d’Urso ci campavi te, la tua famiglia e pure me. Ci portava tutti i soldi pure a noi. Esatto, Pier Silvio non ti ha mai cacciata ma perché non ti ha mai presa da nessuna parte. Per cacciare una persona bisogna prima prenderla”.

Lo scorso luglio, l’ex gieffina aveva raccontato che avrebbe rifatto volentieri il Grande Fratello, ma vista la linea anti trash è consapevole del fatto che non ci sarà più spazio per lei: “A me non importa, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto con IG, se in tv arrivano cose che mi piacciono le faccio, altrimenti no. Non sono malata della tv, del GF sì. È l'unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”.