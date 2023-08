Simona Ventura e Giovanni Terzi sono rispettivamente il terzo e il quarto concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dunque, dopo Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci, sono stati ufficializzati anche la conduttrice e il compagno. L’annuncio è arrivato direttamente sui canali social del dancing show di Rai 1. Quello che sta mettendo in piedi Milly Carlucci, almeno fino ad ora, è decisamente un cast stellare.

Nel frattempo, proseguono le grandi manovre in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Per ciò che riguarda il cast, pare che la conduttrice stia provando a portare nel dancing show una nota giornalista che, però, sembra avere ancora qualche dubbio.

Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle?

Stando a quanto si legge su Dagospia, Milly avrebbe cercato Carlotta Mantovan, ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi. “Milly Carlucci ‘corteggia’ Carlotta Mantovan. Quindi Carlotta Mantovan sarà a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci continua a lavorare al cast della nuova edizione, molti nomi sono stati svelati proprio da noi di Dagospia.

Adesso ne aggiungiamo un altro. La conduttrice corteggia da tempo la nota giornalista, moglie dell’amatissimo Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 e legato a Carlucci da una storica amicizia. – si legge sulla rubrica di Dagospia firmata da Giuseppe Candela –. Lo scorso anno Mantovan aveva partecipato allo show come ballerina per una notte, ora la trattativa per inserirla nel cast è in corso. Ma bisognerà convincere Carlotta alle prese con qualche dubbio”.Ad oggi, i concorrenti ufficiali sono Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi. Dovrebbero però scendere in pista anche Teo Mammucari, Bobby Solo, Antonio Caprarica, Paola Perego e Bruno Barbieri.