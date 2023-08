Dopo i noti fatti di Selinunte, quale sarà la decisione di Sky in merito alla presenza di Morgan nella nuova edizione di X Factor?

Il cantautore brianzolo è stato richiamato dall’emittente satellitare e Fremantle nella giuria del talent show condotto da Francesca Michielin. Stando a quanto rivelato da TVBlog, Morgan non sarebbe a rischio. Diverso, invece, il discorso relativo alla Rai. Pare, infatti che Stramorgan, il programma che è andato in onda nella passata stagione in seconda serata su Rai 2, è stato cancellato, e non andrà in ona neanche nella seconda parte della stagione.

Ma perché Sky non avrebbe sospeso la collaborazione con Morgan a differenza della Rai? “Essendo Sky una tv commerciale, al momento non può farne a meno – si legge su TVBlog -. Anzi non vuole farne a meno. Il silenzio della tv satellitare è piuttosto eloquente. Interessante pure notare l’assenza - per ora - di dichiarazioni del futuro compagno di giuria Fedez. Nonostante Morgan lo abbia citato in quella famosa sera di Selinunte, di certo non per elogiarlo. Marracash, pure lui citato, invece ha voluto rispondere: ‘Non mi nominare mai più. Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più’”.