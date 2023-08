La Rai non ha mai ufficializzato Candelaria Solorzano come “Gatta nera” de Il Mercante in Fiera. Il suo nome, apparso come indiscrezione su DavideMaggio.it, è sempre stato solo un rumor, ma di fatto non esisterebbe alcun tipo di contratto in essere tra la modella e Viale Mazzini.

La 28enne argentina era sì stata scelta per il ruolo nel nuovo programma di Pino Insegno, ma di fatto il contratto non era ancora stato firmato. E’ questo che viene riferito da fonti interne alla Rai. Resta però che la storia in cui si vede Candelaria alle prese con una sostanza “non identificata”, apparsa su Instagram e rilanciata da Giuseppe Candela questa mattina, abbia comunque fatto sussultare i piani alti.

DavideMaggio.it ha rivelato che la defenestrazione della Solorzano sarebbe già avvenuta proprio in seguito alla controversa storia apparsa su Instagram e portata alla ribalta da Giuseppe Candela, il quale si chiede cosa stia facendo la modella, in barca con gli amici, ribattezzandola “Donna Cannone”. Come si vede dal video che sta circolando su Twitter, la modella sembra preparare una "sigaretta particolare". Nelle immagini circolate sul noto social network, la vediamo armeggiare con tabacco e con una sostanza, non ben identificata. Di cosa si tratta? I più maliziosi, a ben guardare, potrebbero ipotizzare si tratti di una sostanza dagli effetti psicotropi, ma da quanto emerge dal video non se ne ha la certezza, sebbene certi gesti possano far protendere per questa ipotesi.