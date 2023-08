Dopo diversi anni di assenza, un ex vippone è tornato sul set. Daniele Silvestri, secondo classificato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip alle spalle di Jessica Selassié, è sbarcato al Venezia dove ieri è stato presentato per la Giornata degli Autori il film Nina dei Lupi, che lo vede protagonista insieme a Sergio Rubini e Tiziana Foschi.

Silvestri, intervistato da Superguidatv, ha palesato tutta la sua gioia per aver ripreso a recitare: “Oggi sono felice di essere qui grazie ad un personaggio che mi ha permesso per la prima volta di essere me stesso. E’ stata una sfida importante. Questo film lo dedico ad Antonio Pisu, il regista, perché mi ha dato una grande opportunità. Per ripagarlo mi sono impegnato al massimo, perché Antonio si sta facendo strada da solo e non volevo deluderlo”.

Davide è tornato in tv grazie alla sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel corso dell’intervista, l’ex vippone si è anche espresso sulla nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi: “Sono contento che abbia deciso di ripulire il reality dal trash. Crede che questo sarebbe stato il Grande Fratello perfetto per me. E’ importante che ci sia stata una sterzata, perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi. Ho paura, però, che alla gente mancherà il trash, ma la televisione ha bisogno di essere anche educativa”.