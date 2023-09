Dopo una sola puntata, Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque hanno già cambiato scenografia e regista. Quest’ultimo, Ermanno Corbella, è stato allontanato per far spazio a Franco Bianca.

“Sono un uomo di mondo – ha esordito Ermanno Corbella fra le pagine di TvBlog –. Frequento la tv dal 1980, ho lavorato con Gianfranco Funari, Enrico Mentana, Michele Santoro, Alda D’Eusanio, Sabina Guzzanti. Non provo alcuna amarezza per quanto accaduto, sono tranquillo. Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione”.

E a domanda diretta “Ai vertici di Mediaset non è piaciuta la regia della prima puntata di Pomeriggio 5?”, il regista ha risposto: “Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate, ma non da me. Comunque non è questo il momento di farlo”. Al momento però non ci sarebbero contenziosi legali con Mediaset. “In questo momento no. Sarà il mio agente a stabilire cosa fare. Può parlarne direttamente con lui”.

Corbella ha però ammesso che il gobbo in vista è stato un errore che non rifarebbe: “Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti. […] Voglio dire: la prima puntata è sempre un numero zero, a maggior ragione se non si è provato. È normale che gli aggiustamenti inizino dalla seconda puntata in poi. Giustamente, chi è arrivato ha aggiustato le cose che non avevano funzionato nella prima. Lo avrei fatto anche io, è normale”.