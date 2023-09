Martedì 26 settembre andrà in onda su Rai Due la prima puntata della nuova stagione di Belve. Francesca Fagnani può contare già sulla presenza di cinque ospiti, e tra questi c’è anche un gradito ritorno. A rispondere alle domande, anche scomode, della giornalista, ci saranno Stefano De Martino, Raoul Bova, Fabrizio Corona, Emanuele Filiberto di Savoia e Arisa. Il nome della cantante è stato fatto dal settimanale Oggi.

“Ci sarà anche un’ospite già visto – si legge sulla nota rivista –. Ha felicemente ceduto alle avance della lungimirante Francesca Fagnani. Arisa sarà nuovamente ospite di Belve”.

Dopo l’esperimento dello scorso anno, Rai Due sceglie di collocare ancora Francesca Fagnani nella prima serata del martedì. Quel che è certo è che quest’anno si alzerà l’asticella e la sfida agli ascolti si farà ancora più sofferta, con la nuova conduzione de Le Iene su Italia 1, capitanata dalla new entry Veronica Gentili, e Bianca Berlinguer con il suo È semprecartabianca in onda su Rete 4. Senza dimenticare Nunzia De Girolamo che sbarca in prima serata su Rai 3 con il suo talk Avanti Popolo. Tutto in un'unica serata.