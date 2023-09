Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (almeno per il momento) sembrano aver deposto l’ascia di guerra. Dopo le rotture (circa sette), i drammi, le liti, i pianti, le live su Twitch, i tweet, le stories, le accuse e gli insulti che si sono rivolti a vicenda negli ultimi mesi, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno siglato un’apparente tregua.

Ad inizio settembre, la modella venezuelana aveva annunciato l’ennesima rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne: “E’ finita ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto. Ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.

Eppure, pochi giorni prima, Oriana, nel consueto appuntamento settimanale sul suo canale Mtmad, aveva annunciato di essere tornata con l’imprenditore veneto: “Sono felice ora, mi si nota nell’animo che sono power… Sto bene col mio ragazzo ora, molto bene. Quando sto bene si vede. Sono piena di energia […] Sono venuta in Italia a lasciare l’appartamento. Non so perché l’ho affittato perché sono stata sempre a casa del bimbo. Sono stata pochissimo tempo qui, sono stata letteralmente sempre a Verona”.

Intanto, Daniele ha accompagnato Oriana a Venezia, dove la “reina” sfilerà sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema. Al pari di decine di altri influencer, la Marzoli sfilerà pur non lavorando direttamente per l’industria cinematografica. Alla Mostra, da anni, partecipano influencer e personaggi noti di vario tipo, sponsorizzati dai brand connessi all’evento che scelgono ogni anno i propri testimonial.