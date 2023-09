Correva l’anno 2008 quando fece per la prima volta capolino sugli schermi di MTV Jersey Shore, il reality show che mostrava le vacanze sfrenate dei cosiddetti “Guido’s” a Seaside Heights (località balneare del New Jersey), un gruppo di italo-americani “tamarri”. Il successo è stato tale che sono arrivati numerosissimi spin off fino a Italia Shore, la versione nostrana che vedrà la luce nella primavera del 2024 in esclusiva su Paramount+.

Sono state sette le stagioni di Jersey Shore (attualmente è in onda lo spin off Jersey Shore Family Vacation) e ha lanciato personaggi del calibro di Snooki, J-Woww, Pauly D, Micheal “The Situation” Sorrentino e Vinny Guadagnino. Grazie al successo è stato realizzato anche Geordie Shore, la versione britannica ambientata a Newcastle, tutt’ora in onda con la 22esima edizione. Dopo il Regno Unito anche altri paesi hanno realizzato il proprio “Shore”, dalla Germania alla Spagna fino al Messico e il Brasile. Qualche anno fa è stato registrato pure un Super Shore con protagonisti di lingua spagnola provenienti da tutto il mondo: è in quel reality che ha debuttato Elettra Lamborghini.

Le riprese di Italia Shore sono già iniziate e sono svolte in una villa nel Lazio. Non è la prima volta che uno “Shore” viene registrato nel nostro paese, dato una stagione di Jersey Shore, alcuni anni fa, venne registrata a Firenze.

Il comunicato stampa

“Gli ingredienti di Italia Shore sono quelli che conosci, ma ovviamente in salsa bianca rossa e verde: un gruppo di protagonisti eccentrici e sopra le righe vivrà una vacanza indimenticabile in una villa mozzafiato sulla costa laziale. E puoi scommetterci che non mancheranno flirt, litigi, amicizie, drammi, notti folli e giornate a tutto divertimento… insomma, quel che rende unico ogni Shore!”.