Cesara Buonamici e Alfonso Signorini sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo in vista dell’imminente debutto della nuova edizione del Grande Fratello, in onda da domani lunedì 11 settembre.

L’intervista è stata l’occasione per parlare non solo della nuova linea imposta al reality show, ma anche di questioni private. E, per la prima volta, la storica giornalista del Tg5, si è aperta su un tema molto delicato.

La nuova (e unica) opinionista del GF si commuove, ma è solo grazie all’incentivo di Silvia Toffanin che decide di aprirsi al pubblico e raccontare un lato di sé molto privato, un tasto dolente che fino ad ora non ha mai reso pubblico. “Ho avuto un tumore al seno. La malattia è qualcosa che ti cambia in modo totale. Mi sono salvata con la prevenzione, facendo controlli ravvicinati, che hanno dato risultati ravvicinati. Oggi cerco di aiutare come posso tutta l’equipe guidata dalla professoressa che mi ha avuto in cura. È davvero qualcosa che ti cambia tra la vita e la morte”.