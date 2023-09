Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti è sbarcata su OnlyFans, riscuotendo un enorme successo. Ovviamente, quando decide di mostrare il suo corpo anche sui social, non mancano le critiche e gli insulti da parte degli haters.

Antonella Mosetti sbotta: "Tutte queste sante..."

La showgirl ha dunque deciso di replicare ed ha fatto alcune osservazioni sulle “sante” che giudicano lei e le altre donne: “Oggi ci tenevo a fare un discorso. Parlo poco, perché secondo me i social servono per le immagini, per divertirsi e per le cavolate. Se una donna è semplice, balla, si diverte, vuole mostrare il proprio corpo essere provocante, lo fa ed ha la libertà di farlo. Perché deve essere definita una poco di buono o peggio?

Io sono estremamente libera quando vedo ragazze e donne disinibite e che scelgono di fare del proprio corpo quello che vogliono. – ha continuato Antonella Mosetti – Magari sono anche donne supportate da una grande intelligenza e questo lo trovo un binomio micidiale e fantastico.

Non vuol dire che se una si mostra e si diverte poi faccia cose losche nella vita. Però dovete insultare e vabbè fate divertire i pagliacci al circo. Fate fare situazioni strane a chi vive dello spicciolo e del piccolo. Chi ha un’anima elevata, chi sente e vede cose diverse, quella piccola serenità è la base. Senza questo voi non andate da nessuna parte. Quindi potete stare sui social, essere super famose, iper influencer, wow, super vip, fidanzate e mogli di, ma se di vostro non avete nulla farete la fine del gatto in tangenziale.

Tutte queste sante, queste grandi mogli, mamme ed eroine della famiglia e dell’amore. Queste donne regine delle cose più giuste del mondo… domanda: ma gli uomini allora con chi cavolo tradiscono? Spiegatemelo, perché se qui sono tutte delle sante”.