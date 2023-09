Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello che, dopo la nuova linea imposta da Pier Silvio Berlusconi, ha subito una vera e propria rivoluzione.

Al timone, ancora una volta, c’è Alfonso Signorini, affiancato in studio da Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli. Come spesso accade in occasione del kick-off, sono stati tantissimi i commenti sui social relativi al programma, e tra questi anche quello della vincitrice del Gf Vip 7, Nikita Pelizon: “La domanda. Ora che inizia un altro GF quanti sono i nikiters che rimarranno? Angels, vi vorrei in tanti a sostenermi, continuerà così?”.

Nikita Pelizon, stoccata ad Alfonso Signorini?

In seguito, l’influencer triestina sembra aver tirato una bordata ad Alfonso Signorini. Nikita non ha mai fatto il suo nome, ma i followers hanno capito che stesse parlando proprio del conduttore: “Personalmente, da una persona che dice di adorarti e ti bacia in bocca in pubblico, poi nel privato non ti risponde né su Whatsapp, né su Ig, né quando riceve in regalo un tuo quadro… Non mi posso aspettare nulla di diverso. Osservo e vado avanti”.