Ieri sera è partita la nuova edizione del Grande Fratello. A spiccare tra i concorrenti è stato senza dubbio Giuseppe Garibaldi, giovane calabrese classe 1993, omonimo “dell’eroe dei due mondi”. “Esistono due storie, una dice che siamo parenti, l'altra no. Ma io porto con orgoglio questo nome" ha raccontato non appena entrato nella Casa. Risulta un concorrente Nip, ma i telespettatori lo hanno già visto in tv.

Giuseppe Garibaldi fa il collaboratore scolastico, stando a quanto raccontato nel video di presentazione. Ma quella con il GF non è la sua prima esperienza televisiva: infatti, ha partecipato a “Tipi da Crociera”, una sketch comedy girata interamente a bordo della nave MSC Bellissima, con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello nel cast, andata in onda su Italia 1.

Giuseppe Garibaldi, a differenza degli altri concorrenti, è stato presentato dall'interno dello studio. Alfonso Signorini lo ha raggiunto mentre era seduto tra il pubblico. Classe 1993, è originario di Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria ed è un collaboratore scolastico. Ha lavorato prima in Veneto e poi in Emilia Romagna, a Piacenza. "È un lavoro dignitoso che mi piace fare, il rapporto con ragazzi e professori è sempre buono", ha raccontato. Vista l'importanza del suo nome, ha così chiarito: "Esistono due storie, una dice che siamo parenti, l'altra no. Ma io porto con orgoglio questo nome. Lui ha unito l’Italia, io unirò la Casa del Grande Fratello".