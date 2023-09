Giselda Torresan è stata senza dubbio una delle protagoniste della prima puntata del nuovo Grande Fratello in versione “sobria”. Operaia turnista dal 2010 in un’azienda di stampaggio di materie plastiche a Borso del Grappa, in provincia di Treviso, la nuova inquilina della Casa più spiata d’Italia ha un profilo Instagram dove conta oltre 130 mila followers.

Chi è Giselda Torresan

Giselda è appassionata di montagna (come ha già ribadito a più riprese da quanto è entrata nella Casa!), e le piace fare giri in solitaria per cime e valli. Una vera montanara, insomma, il cui uomo ideale è Mauro Corona, noto alpinista e scrittore. Dal suo profilo Instagram emerge anche la sua passione per i gatti. Insomma, finalmente l'identikit di una persona "normale", che non intende - perlomeno a quanto sembra emergere da un primo sguardo - avviare una carriera nel mondo dello spettacolo. Anche se nelle ultime ore prima dell’inizio del Grande Fratello è emerso un particolare: Giselda Torresan avrebbe cambiato la propria biografia su Instagram passando da “fotografa e amante della montagna” ad operaia e amante dei gatti. Cosa vorrà dire? Avrà voluto anche lei ripulire il proprio profilo social?

La stoccata di Antonella Fiordelisi

Quel che certo è che Giselda, dopo le prime ore di permanenza nella Casa di Cinecittà, non è di certo passata inosservata, soprattutto per la parlantina e i decibel della sua voce. A notare questa prerogativa della nuova gieffina è stata anche Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer campana, riferendosi proprio alla “verve” della Torresan, ha commentato: “Ho acceso per caso la tv e mi è scoppiato il timpano”. Quanto ci manca la Doc…