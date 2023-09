Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro insieme al Gran Hermano Vip? E’ questa la bomba sganciata nelle ultime ore da Alba Carrillo, nota conduttrice televisiva spagnola, in una storia su Instagram.

Il reality show in onda su Tele Cinco, condotto da Marta Flich e Ion Aramendi, prende il via questa sera e, oltre alla modella venezuelana, potrebbe esserci anche il fidanzato. E’ bene specificare che al momento non ci sono conferme al riguardo, dunque è assolutamente doveroso prendere questa indiscrezione con le pinze.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Alcuni giorni fa, infatti, con uno sfogo su Twitter, Daniele aveva manifestato tutta la sua frustrazione per il fatto che Oriana partecipasse al GH Vip: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai!”.

Ad ogni modo, per il momento non arriva nessuna conferma sulla possibile presenza di Dal Moro. E’ ipotizzabile che l’ex tronista di Uomini e Donne possa entrare nella Casa in corso d’opera con l’obiettivo di creare una dinamica decisamente esplosiva. Staremo a vedere.