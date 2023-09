Lunedì 11 settembre, in occasione della prima puntata del Grande Fratello, ha debuttato nelle vesti di nuova “bastarda col tablet”, Rebecca Staffelli, che si occuperà dell’angolo social del reality dopo che Mediaset ha di fatto estromesso Giulia Salemi.

Da alcuni anni a questa parte, il profilo Agent Beast su Twitter si è rivelato essere molto attendibile in merito alle dinamiche autoriali del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’insider ha riportato sul social un commento a caldo proprio su Rebecca Staffelli: “Questa informazione devo valutarla meglio sono sincero. Non ho sentito bene, c’era troppa confusione però mi sembra di aver capito di un possibile cambiamento in corsa credo nelle mansioni per Rebecca Staffelli. Mi sembra strano ma la riporto”.

Un tweet che poi ha trovato conferma nei giorni successivi: “Arriva la conferma su Rebecca Staffelli, non è piaciuta. Dovranno rivedere la situazione dato che Alfonso è molto amico del padre. Per quanto riguarda i nuovi abbinamenti, stanno procedendo a comprendere le preferenze del pubblico anche per eventuali ship”.

Rebecca Staffelli racconta la telefonata con Alfonso Signorini

“Accade che mi arriva questa telefonata, mancavano 30 minuti alla diretta su Radio 105. Quando mi è stato proposto questo ruolo sono andata in fibrillazione totale. Sono arrivata in diretta e non potevo dire niente! Ho cercato di fare ‘ok, relax’ e alla fine ce l’ho fatta andando in onda con tutta l’adrenalina che potevo avere ma mantenendo il segreto, doveva essere una sorpresa. Dopo ho ballato, ho cantato! Il primo a cui l’ho detto è stato Alessandro (Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ndr), il mio fidanzato e manager. Sono sei anni che lavoriamo insieme, appena l’ha saputo si è messo a piangere”.