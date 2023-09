La Vita in Diretta è pronta a debuttare nel sabato di Rai Uno. In attesa che torni Marco Liorni con Italia Sì (al via dal 14 ottobre), per un mese Alberto Matano, alle ore 17, sfiderà Silvia Toffanin e Verissimo. Saranno quattro gli appuntamenti: dal 16 settembre al 7 ottobre.

La new entry del programma è rappresentata senza dubbio dalla presenza di Giulia Salemi, una delle vittime più “illustri” della nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi. Con l’influencer italo-iraniana ci saranno Anna Pettinelli, Barbara De Rossi e Valeria Marini, che parteciperà con sua madre Gianna Orrù.

Sulla sponda Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà sabato 16 settembre l’attore Uğur Güneş, protagonista della soap di Canale 5 Terra Amara , Micaela Ramazzotti, Asia Argento con la figlia Anna Lou Castoldi, Alena Seredova e Orietta Berti.