Gravissimo lutto per un ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. E’ venuta a mancare, infatti, Maria Roma, madre di Eleonora Giorgi e nonna di Paolo Ciavarro. Ad annunciare la notizia è stata l’attrice su Instagram: “Mamma amatissima. Buon viaggio nel tuo luogo preferito. Accanto a lui, spero”. Parole cui hanno fatto eco quelle del figlio Paolo, compagno di Clizia Incorvaia, che ha postato a sua volta una foto con la nonna scomparsa. “Buon viaggio, nonna”.

Il rapporto complicato tra Eleonora Giorgi e sua madre

Eleonora Giorgi e la madre hanno avuto un rapporto difficile di cui l'attrice aveva parlato in un'intervista a Oggi è un altro giorno. A Serena Bortone aveva confidato che negli ultimi anni le due si erano molto avvicinate. Il loro rapporto iniziò ad essere complicato dopo che Maria Roma aveva scoperto che il marito aveva una seconda famiglia, che era riuscito a tenere nascosta. I due divorziarono e da quel momento entrambi i genitori si allontanarono dai figli. Maria Roma, in particolare, consacrò la sua vita alla fede cattolica diventando una cattolica praticante particolarmente devota tanto da entrare a far parte di una comunità neocatecumenale. "Non so perché abbiano fatto 5 figli, ma noi di colpo ci siamo ritrovati di troppo nelle loro nuove vite", spiegò Eleonora che poi aggiunse: "Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù".