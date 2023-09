In attesa della messa in onda della nuova stagione di Mare Fuori, si sta lavorando ad un film e ad un musical, tratti proprio dall'amatissima serie televisiva. Lo scorso giugno sono iniziati i casting per il musical, che sarà diretto da Alessandro Siani e, stando a rivelato da SDL Tv, nel cast dovrebbe esserci anche Pierpaolo Pretelli.

“La notizia pare sia certa: nel musical nato dalla serie tv dei record ‘Mare Fuori’, ci sarà anche l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli. Oltre agli indizi sparsi in rete: lui che recita la ‘Livella’ del grande Totò, le vacanze quest’estate in barca con Maria Esposito alias Rosa Ricci anche lei protagonista del musical, i ‘segui e i like’ sparsi in questi giorni dal compagno di Giulia Salemi; le nostre fonti conflerebbero la presenza di Pierpaolo, che ha mostrato di saper cantare già a ‘Tale e Quale show’, come membro del cast".