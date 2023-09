C’era molta curiosità nello scoprire come si sarebbe comportato Alex Schwazer nella Casa del Grande Fratello. Il campione olimpico di Pechino 2008 è una persona particolarmente timida e riservata, e in questi primi giorni ha preferito concentrarsi sugli allenamenti e la disciplina, visto che si sta preparando alle qualificazioni per le olimpiadi di Parigi 2024.

Alex Schwazer scatenato durante l'aperitivo

Ma durante il primo aperitivo, Alex si è letteralmente scatenato. Quando la regia ha messo su la musica, tutti gli inquilini hanno iniziato a ballare, e pian piano anche il marciatore si è lasciato trasportare. Schwazer, dopo qualche incertezza iniziale ha voluto fare uno strappo alla regola e, di conseguenza, divertirsi insieme ai suoi coinquilini. Nei video in basso lo vediamo replicare un balletto che gli altri compagni si sono presi la briga di insegnargli. Lui piuttosto preso, ha cercato di dare il meglio di sé.

I suoi compagni sono rimasti molto sorpresi (in positivo) di come l’atleta abbia voluto mettere da parte la timidezza e farsi coinvolgere dall’entusiasmo.

I video con protagonista l’ex marciatore che si scatenava sono diventati virali sui social, nonché particolarmente apprezzati da un gran numero di internauti.