E’ in programma questa sera il secondo appuntamento in prima serata con il Grande Fratello. Nel corso della nuova puntata, entreranno nuovi concorrenti e, tra di loro, ci sarà anche Marina Fiordaliso, come annunciato da Alfonso Signorini nell’anteprima.

La cantante è ormai un’habitué dei reality e dei programmi vip. Ha preso parte a Music Farm (nel 2004), a La Talpa (nel 2008) a Tale e Quale Show (nel 2013), a L’Isola dei Famosi (nel 2016), a Celebrity Bake Off Italia (nel 2017) e a Il Cantante Mascherato (nel 2022).

Quello di Marina Fiordaliso non sarà ovviamente l’unico ingresso: entreranno anche dei nip e molto probabilmente anche l’attore del film Gomorra, Ciro Petrone. A sorpresa ci sarà anche Giampiero Mughini, ma non in qualità di concorrente bensì di ospite. Il noto opinionista televisivo, secondo TvBlog, ha dovuto rinunciare all’ingresso nella Casa per motivi personali.