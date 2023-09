Claudio Roma è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello. Laureato in veterinaria, ha però scelto di dedicarsi all’editoria nel settore del wellness.

Chi è Claudio Roma

Anche lui, come gli altri partecipanti, ha una storia che avrà modo di raccontare durante le puntate. La sua ha a che fare con una strada sbagliata intrapresa nell’età dell’adolescenza e che Alfonso Signorini ha esplicitato senza giri di parole. Nella clip di presentazione il concorrente si è così raccontato: “Sono Claudio, ho 34 anni. Abito in riviera romagnola, mi sono laureato in veterinaria, ma nella vita ho sempre fatto tutt’altro. Sono un piccolo imprenditore nel campo del wellness. Nella mia vita c’è stato un evento traumatico. Avevo 16-17 anni, a quell’età qualche strada sbagliata è facile prenderla, l’ho presa. È stato il momento più basso della mia vita, quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro perché era l’ultima che si meritavano da me. Ho pagato caro, ma mi è servito, perché ho fatto servizi sociali e volontariato, mi ha cambiato tanto”.

Signorini gela lo studio: "Sei uno spacciatore"

Se dunque Claudio non è entrato troppo nei dettagli, ci ha pensato il conduttore a rendere tutto più chiaro. Parlando con il concorrente, il conduttore ha commentato: “Tu sei stato molto deriso a scuola e bullizzato, ti sentivi un po’ un pesce fuor d’acqua e alla fine per sentirti più forte sei entrato in una brutta compagnia, e l’hai pagata perché sei diventato spacciatore per un brevissimo periodo della tua vita. Sei stato comunque colto in flagranza di reato e per questo sei finito qualche giorno in carcere, poi affidato ai servizi sociali”.