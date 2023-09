Giselda Torresan è una delle concorrenti che più ha attirato l’attenzione del pubblico durante i primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello. L’ex operaia turnista, nonché eco-influencer appassionata di montagna, pare abbia messo gli occhi su Paolo Masella, che ha come ideale di donna sua madre, ma lui non sembra ricambiare le attenzioni della coinquilina.

Paolo Masella nomina Giselda Torresan

Il macellaio romano, infatti, ieri sera ha addirittura nominato Giselda per “evitarle una delusione” (ma in che senso?). “Nomino Giselda, ma nulla di personale davvero. Perché voglio fermare sul nascere una cosa che con il passare del tempo potrebbe far male a lei. Perché vedo che sta a prendere troppe cose per me, la vedo troppo presa. Non vorrei che ci rimanesse male e visto che è una che ha sofferto molto. Ancora non ho parlato con lei. Non mi va di farla soffrire e voto lei solo per questo motivo. Quando mi capiterà magari le spiegherò questo concetto”. Nel momento in cui Paolo ha fornito le sue motivazioni, la regia ha inquadrato Rebecca Staffelli, che è parsa letteralmente spiazzata dalle parole dell’avvenente macellaio.

Paolo Masella non ha ancora trovato la ragazza giusta

“Sono innamorato di mia mamma perché mi ha cresciuto da sola. Ha lavorato molto per darmi tanto. Mi ha trasmesso molto e dato tutti i principi che ho. Ancora oggi si alza presto, fa le pulizie per aiutare. Ho voglia di dire basta a tutto questo, spero di farcela. Vorrei non farla più lavorare. Idealizzare così la mamma è il modo migliore per restare soli.

Non trovo nessuna. Ancora no, ma non è detto che non troverò. Non ho molto sofferto per amore, altre sofferenze, ma non per amore. Ci siamo sempre lasciati di comune accordo con le mie ex fidanzate. Per me comunque i baci hanno il loro valore. Non bacio la prima ragazza che incontro. Sarà strano, ma questa è la mia opinione e il mio modo di vedere”.