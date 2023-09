Dopo il “repulisti” di Pier Silvio Berlusconi in quel di Mediaset, Giulia Salemi ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip e ieri ha esordito a La Vita in Diretta, programma condotto da Alberto Matano che la vedrà ospite fissa in quattro puntate in onda il sabato.

Nel corso della trasmissione, l’influencer italo-iraniana ha commentato insieme a Matano i fatti di cronaca avvenuti in settimana, ma non sono mancate le notizie più leggere, come quella riguardante una donna francese che tratta i suoi animali domestici come se fossero dei figli. Ad un certo punto, il conduttore ha chiesto a Giulia cosa ne pensasse: “Sono amori diversi e complementari, io ho 30 anni, ho un cane che amo follemente e un domani spero di essere mamma”.

Matano a bruciapelo: "A quando un Prelemino?"

Alberto Matano ha colto la palla al balzo, chiedendole quando sarebbe arrivato un “Prelemino”: “Certo, noi non vediamo l’ora. Pier che dice? Ma quindi un Prelemino?”. Ma la Salemi ha ammesso che al momento non è nei piani della coppia: “Adesso no, stiamo aspettando. Dobbiamo aspettare il momento giusto”.