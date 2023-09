Oriana Marzoli prosegue la sua avventura nella Casa del Gran Hermano Vip, e Daniele Dal Moro è pronto a raggiungerla! Alcune ore fa, l’imprenditore veneto, che si trovava all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, ha condiviso in una storia su Instagram una foto di un aereo “Iberia” diretto presumibilmente a Madrid. E' ipotizzabile che l'ex tronista farà presto una sorpresa alla fidanzata.

Vista l’impegno nel reality show di Telecinco, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip non ha potuto realizzare il consueto video-diario settimanale su Mtmad, la piattaforma sulla quale le celebrità spagnole raccontano ciò che accade nella loro vita. E a prendere il suo posto è stato proprio Daniele.

Oriana al Gran Hermano Vip: Daniele rompe il silenzio

Il bel veneto, con l’occhio ancora tumefatto per l’incidente in moto d’acqua, ha rotto il silenzio sulla partecipazione della fidanzata al GH Vip: “Vi dico subito che non mi piace molto l’idea… Io sono sicuro dei sentimenti che Oriana prova nei miei confronti e dei sentimenti che io provo per lei, ma io e Oriana siamo abituati a stare sempre insieme, e quindi so che non sarebbe stato facile staccarci per tanto tempo senza poterci né vedere né sentire. Questo è l’unico motivo per il quale sono un po’ preoccupato. Però ora è dentro, mi ha lasciato qui, mi ha abbandonato non ci posso fare nulla!”.

"Se entro nella casa con Oriana?": la risposta di Dal Moro

Daniele ha poi ha ammesso che entrerebbe volentieri nella Casa del GH Vip e, infine, si è commosso durante un messaggio inviato ad Oriana: “Mi chiedete se entrerei nella Casa con Oriana. Certamente sì, per la tranquillità e la serenità di Oriana. Chi mi conosce sa che non faccio i salti di gioia per uscire da un reality ed entrare in un altro, però so che a Oriana farebbe molto piacere, e so che questo l’aiuterebbe a essere più tranquilla, sé stessa e a far vedere a tutti, come l’abbiamo vista in Italia, la fantastica persona che è".

Daniele manda un messaggio a Oriana e si commuove

"Voglio mandare un massaggio alla ‘mi novia’, lo faccio in italiano perché per me è più facile. Io ti amo amore, ti guardo tutti i giorni, ti voglio bene, sai che per me non è facile, però non ti devi preoccupare, io sto bene, sono tranquillo. Cerco di fare tutto il meglio che posso, divertiti che io ti aspetto. Non preoccuparti e fai la brava. Portate pazienza, per me non è facile parlare della mia fidanzata perché il sentimento è molto grande. Voglio dire grazie a tutte quante le persone che appoggiano Oriana, che la sostengono, al nostro grande fandom Oriele. Ragazzi, stiamo vicino a Oriana, supportiamola il più che possiamo in questa esperienza. Vi chiedo ancora scusa per il mio spagnolo, vi prometto che cercherò di migliorare. Niente, ci vediamo presto”.