Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 21 settembre, è andato in scena l’attesissimo confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che nei mesi scorsi hanno messo la parola fine alla loro storia d’amore.

Volano stracci tra Federico e Carola

In studio, l'ex corteggiatrice ha ammesso che dopo una lite furiosa ha deciso di lasciare l'ex tronista che ci sarebbe rimasto molto male. Il giovane infatti ha detto: “Non dovevi dire che non ti sentivi di affrontare una relazione. L’amore non finisce dopo cinque giorni. Mi ha lasciato e ho perso 7 chili. “L’ex tronista inoltre ha incolpato la sua ex di essere andata via dopo appena una lite, sebbene le avesse cercato un manager sfruttando alcune sue conoscenze. Parole che hanno destato la reazione di Carola, che ha negato precisando: “Ho lasciato tutto per te”.

Carola ha ammesso di non essere più innamorata di Federico, che di rimando l’ha accusata di essere esclusivamente alla ricerca di visibilità: “Tu mi hai preso per il c*lo qua dentro e fuori!”. Il bel ingegnere romano ha inoltre imputato alla sua ex fidanzata di essere tornata a Uomini e Donne solo per il proprio tornaconto personale.

Gianni Sperti accusa Carola, interviene Maria De Filippi

A quel punto è intervenuto Gianni Sperti, il quale sostiene che Carola non è mai stata realmente innamorata di Federico e di aver accettato di lasciare il programma con lui esclusivamente per i follower che seguivano la coppia. Maria De Filippi ha provato a prendere le difese della Carpanelli, visibilmente turbata e scossa dalle accuse che le ha mosso l’opinionista: “Può capire di non provare più lo stesso sentimento però il linciaggio mi sembra troppo”, ha chiosato la conduttrice.