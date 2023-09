La scorsa settimana è andata in onda la puntata di Uomini e Donne nella quale è andata in scena l’attesissimo confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Durante il confronto, l’ex tronista sembra ancora innamorata dell’ex corteggiatrice che, al contrario, è parsa decisa e sicura di porre fine alla relazione. Ma, a distanza di alcuni giorni, dalla messa in onda, la rottura tra i due ex volti dal dating show di Maria De Filippi continua a far discutere. Il popolo social è diviso, e ieri Carola ha risposto ad un utente che ha commentato: “A me dispiace per Carola, ma è anche vero che così l’ha data vinta a tutte quelle persone che non credevano in lei, alle fan di Alice (Barisciani, ndr), ma anche a Gianni e Tina. Io fossi stata in lei non gliel’avrei data vinta, loro aspettavano questo da marzo”.

Carola Carpanelli risponde ad una fan

La risposta dell’ex corteggiatrice non si è fatta attendere: “A volte è meglio deporre le armi, non c’è nessun vincitore in questa storia, ma solo tanta tristezza. Sinceramente non ho rancore, la rabbia gioca brutti scherzi, va bene così, ognuno è libero di pensare ciò che vuole. La verità io la so, e sono sempre stata sincera”.

La sfuriata di Federico contro Carola

"Tu qui non dovevi proprio venire. Ho rifiutato dieci interviste per tutelare la nostra storia, tu sei venuta qui per 5 minuti di celebrità a raccontare le cose mie e farmi passare da matto. Preferivo mi dicessi che non eri pronta per una relazione, a 22 anni vuoi fare quello che ti pare. Ma se mi prendi per il cu*o per 7 mesi, no. Ho fatto il cagnolino, appena ho remato contro e ho fatto quello che non ti andava bene, sono usciti i problemi. Perché mi hai chiamato per dirmi ‘mettiamoci d'accordo’? Il tuo obiettivo era quello di stare sulle copertine, te la potevi studiare bene".