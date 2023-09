Nella Casa del Grande Fratello, Vittorio Menozzi è ormai finito dritto nel mirino dei suoi coinquilini. Ieri, l’ingegnere e modello parmigiano si è cucinato un piatto di pasta, ma prima che potesse iniziare a mangiare, Anita Olivieri l’ha bloccato: “Ma che stai facendo?! Perché quelle in cucina erano le penne per Alex, Massi e Claudio, non ce n’erano altre”.

Prima di cena, Massimiliano Varrese ha preso il suo piatto di pasta esclamando: “Ma è troppo per me!”. Anita, avvicinandosi all’attore gli ha detto: “Quella che non mangi dalla ad Alex. Basta che non la dai a Vittorio”. Varrese, parlando a bassa voce, ha replicato: “No, non gliela date per principio”.

L’episodio ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Su Twitter, centinaia di internauti hanno attaccato Massimiliano e Anita, accusandoli di bullismo nei confronti di Vittorio e si sparare continuamente contro di lui. “Ogni giorno trovano un pretesto per attaccarlo”, scrive un utente. E ancora: “Più fanno così e più non lo votiamo”; “Questi che si mettono d’accordo per non far mangiare il cibo avanzato a Vittorio è il livello umanamente più basso delle ultime edizioni”; “Un motivo in più per salvare Vittorio”.