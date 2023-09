Resta ancora avvolta nel mistero la situazione sentimentale di Anita Olivieri, una delle concorrenti Nip del Grande Fratello. Durante la clip di presentazione, la bionda manager si era professata single, ma nei giorni successivi al suo ingresso nella Casa erano spuntate diverse segnalazioni che di fatto la smentirebbero.

Le segnalazioni su Anita Olivieri

“Anita Olivieri del GF, a parte che nell’ambiente delle comitive con la sopporta nessuno, è anche arrivista. Ed è sempre stata fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single, siamo caduti dalla sedia”, questa una delle segnalazioni arrivate a Deianira Marzano. E ancora: “Una mia amica di Roma è una collega di lavoro del fidanzato di Anita. Ha detto che stanno ancora insieme, ma per entrare al GF ha dovuto dire di essere single. Poi ha anche detto che lei segue da anni il Grande Fratello, e probabilmente creerà qualche ship per andare avanti nel gioco”.

Ieri sera, mentre si trovava in sauna con Valentina e Letizia, Anita si è dilettata a fare un po’ di gossip. “Quante coppie si formeranno?”, ha chiesto la Olivieri alle coinquiline. “Alla fine qui siamo tutti fidanzati”, ha risposto la Petris. Per le tre ragazze, la più papabile ad avere un flirt è Heidi Baci, che negli ultimi giorni sta facendo i conti con la corte serrata di Massimiliano Varrese.

Letizia "sbugiarda" Anita: "Io e te siamo fidanzate"

Poi Letizia di fatto “smaschera” Anita: “Alla fine io e te siamo fidanzate”. La gieffina non ha mai chiarito la sua situazione sentimentale, e con il suo ex Edoardo ci sarebbe ancora un sospeso. Tuttavia, Anita confessa di non riuscire più a lasciarsi andare come quando era una ragazzina. Dovrebbe arrivare qualcuno che la colpisca profondamente, e anche in quel caso preferirebbe procedere con estrema lentezza. Sui social gli utenti sponsorizzano la ship tra lei e Vittorio Menozzi ma, a quanto pare, Anita, almeno per il momento, non sembra essere interessata all’ingegnere parmigiano.