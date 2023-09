Con il passare dei giorni, Massimiliano Varrese continua nella sua corte serrata nei confronti di Heidi Baci. Tuttavia, la ragazza di origini albanesi, ha fatto capire in più di un’occasione di non apprezzare particolarmente il “pressing” dell’attore.

Alcuni giorni fa, durante un confronto tra i due gieffini, Varrese è stato piuttosto esplicito: “Quando sei entrata ho sentito qualcosa, ma voglio capire chi sei”. “Io ti stimo molto e sono lusingata di avere le tue attenzioni, ma mi spiazzi!”, ha risposto Heidi. Ma Massimiliano non ha alcuna intenzioni di darsi per vinto, e continua il suo corteggiamento alla coinquilina.

"Andiamo a parlare senza microfoni": Varrese a rischio squalifica?

Ieri, durante l’ennesima chiacchierata tra i due a cui ha assistito anche il “re del gossip” della Casa del Grande Fratello, Ciro Petrone, Varrese ha addirittura chiesto alla Baci di “andare a parlare da qualche parte senza microfoni”, comportamento passibile di squalifica immediata dal reality. “Ma come senza microfoni?!”, ha esclamato Heidi, che poi ha aggiunto: “Ma cosa devi dirmi? Io non ho nulla da nascondere, perché devi fare così? Io vorrei tranquillità, serenità e risate, mentre tu sei un’anima in pena, in ansia, sei nervoso, chissà che devi dire… Allora, perché sei nervoso?”. Secondo Heidi, infatti, Massimiliano l’avrebbe ignorata dopo che lei di fatto lo ha “rimbalzato” nei giorni scorsi.

Come evolverà il rapporto tra i due? Alfonso Signorini approfondierà la questione durante la puntata di lunedì?