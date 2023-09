Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese è uscito allo scoperto rivelando ad Heidi Baci l’interesse nei suoi confronti. L’attore è stato piuttosto esplicito, tanto che la ragazza di origini albanesi si è detta spiazzata dal comportamento del coinquilino.

Heidi su Massimiliano: "E' pesante"

Confrontandosi con Ciro Petrone e Valentina, Heidi si è detta stufa del pressing di Massimiliano: “Io rido e scherzo, mi è sfuggita la cosa di mano. Lui è pesante. Lui si è risentito, e io gli ho detto di non ignorarmi. Io voglio essere a posto con tutti, ma lui passa da un estremo all’altro, io vorrei un rapporto di amicizia. Io me ne vado per cavoli miei, ero andata lì a struccarmi e lui mi fa ‘Sono nervoso, so questo, se potessi parlare’. Che cosa? Mi fa salire le paranoie, che mi deve dire, perché è nervoso? Ma dove sta il problema? Cioè, sono passati cinque giorni da quando io sono entrata nella Casa, è una follia!”.

Poche ore dopo, durante il party del sabato sera, Heidi si trovava in cucina in compagnia di Vittorio Menozzi, e con il suo sguardo ha letteralmente fulminato i due coinquilini per poi dileguarsi. Gelosia? Parrebbe proprio di sì.