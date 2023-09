Nelle ultime ore, Nikita Pelizon è finita nella bufera. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, ha deciso di usare le proprie conoscenze e i propri studi relativi alla spiritualità e all’energia per aiutare le persone che stanno attraversando un momento complicato, e per farlo ha deciso di lanciare diversi piani in abbonamento, dal costo non propriamente abbordabile.

Il nuovo progetto di Nikita Pelizon

“Ho investito su me stessa per anni tra studi, psicologi, letture, corsi, esercizi, ricerche e autoanalisi. Quindi voglio darvi accesso a un percorso che ho preparato apposta per voi dopo anni che mi scrivete quotidianamente chiedendomi consigli. Sono estremamente felice perché tra poco potrò aiutarvi tutti. Tra pochi giorni alcuni di vuoi avranno la ma esperienza e tecniche degli ultimi sette anni per riuscire finalmente ad avere la vita che hanno sempre voluto, mettere il focus solamente sulle cose positive ed avere giornate produttive. Vi aiuterò a essere felici, credo assolutamente nel vostro potenziale. Perché dovete continuare a star male? La vita è bellissima, è un posto meraviglioso il mondo. Non vedo l’ora che vediate le lezioni, facciate gli esercizi, perché lì arriverà la svolta per voi”.

Il nuovo progetto di Nikita ha suscitato numerose perplessità sul web, e ad intervenire è stato anche un volto noto, ovvero la modella curvy Elisa D’Ospina, diventata mamma del suo primo figlio avuto da Stefano Macchi. “Quindi mi state dicendo che la vincitrice del Grande Fratello parla di depressione per 247 euro? Mi sto sbagliando vero?”.

Ad Elisa si sono accodate tantissime altre persone, che hanno criticato ferocemente la Pelizon, sottolineando come, essendo un personaggio pubblico, dovrebbe cercare di sensibilizzare piuttosto che proporre lei stessa delle sedute, peraltro a pagamento.