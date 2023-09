Nella Casa del Grande Fratello, Giselda Torresan si è confidata con Rosy Chin in merito al bullismo di cui è stata vittima da piccola.

Giselda Torresan: "Da bambina sono stata bullizzata"

“Quando ero bambina sono stata bullizzata – ha raccontato -. A scuola ero sempre in un angolo perché mi prendevano tutti in giro per i miei denti, mi chiamavano castoro”. Giselda ha poi toccato un tema altrettanto delicato come quello della solitudine, con la quale ha imparato a convivere proprio a causa del bullismo. “Io sto benissimo da sola… bisogna anche abituarsi a stare da soli perché, a volte, in un gruppo tutti fingono di essere amici e in realtà non lo sono. A scuola mi prendevano in giro, stavo in un angolo, mi dicevano che avevo i denti storti, mi chiamavano castoro. Ho sofferto per queste cose, ma sono diventata ancora più forte. Anche io ho avuto problemi alimentari, mi abbuffavo, poi mangiavo solo biscotti per pranzo quando andavo alle superiori”.

"Mi hanno contattata": Giselda imbarazza la produzione

L’ultima uscita schietta della Torresan è stata il suo racconto su come sia entrata al Grande Fratello. Giselda ha spiegato a Rosy: “Io sono stata contattata per caso. Ti ho detto che mi hanno cercato”. Una frase che ha destato forti imbarazzi alla produzione del programma di Canale 5, tanto che pochi secondi dopo le telecamere hanno staccato su altri partecipanti, per evitare approfondimenti sulla questione. Già perché ufficialmente si entra nel Grande Fratello non “su chiamata” ma facendo un casting. Poi, Giselda ha raccontato che quando si trovava in albergo prima di entrare nella Casa, le sono arrivati numerosi messaggi offensivi. Infatti, la sua partecipazione al reality, insieme a quella di Letizia Petris e Vittorio Menozzi, è stata svelata in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni.