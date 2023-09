Tommaso Zorzi non trova pace in casa sua. Dopo la brutta esperienza risalente a circa un anno fa, quando alcuni ladri si intrufolarono nel suo appartamento svaligiandolo, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip aveva modificato il suo modo di utilizzare i social, prestando massima attenzione a non far trapelare dettagli sul suo nuovo indirizzo.

Il racconto di Tommaso Zorzi

Ma a distanza di tempo, l’ex vippone non è ancora tranquillo: questa volta, in base a quanto da lui stesso raccontato, a violare la sua privacy è stato uno stalker. In un lungo video postato su Tik Tok, il conduttore e opinionista si è detto molto spaventato dall'atteggiamento di un suo (ex) follower: "C'è una persona che ho bloccato su Instagram più di una volta – ha spiegato –, ma è da un anno a questa parte che mi continua a mandare fiori a casa. Voi direte ‘Che problema c'è?', ma per me il problema c'è eccome perché io a questa persona non ho mai dato il mio indirizzo. Le persone che mi consegnano i suoi fiori citofonano direttamente a casa mia ma non ho mai dato il citofono a questa persona, in più a volte quando sono fuori casa me li ritrovo addirittura sullo zerbino".

Dopo lo sfogo, Zorzi ha lanciato un appello al suo "stalker": "Ti chiedo cortesemente di smetterla perché tutto questo è inquietante. Ho già avuto brutte esperienze in casa con persone".