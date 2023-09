E’ di poche ore fa un’accesissima discussione tra Anita Olivieri e Vittorio Menozzi nel Tugurio della Casa del Grande Fratello. E se la bionda manager perde subito le staffe, Heidi Baci, Valentina Modini e Beatrice Luzzi prendono in giro il resto dei coinquilini per subito perdono la pazienza per le stupidaggini.

“A me mi fa morire sta cosa che tutti sclerano, ti giuro mi fa morire - ha esordito Heidi –. Li vedi tutti con ste facce agitate, capito? E lui con il suo menefreghismo assoluto… no, no ma si sta comportando bene”.

Anche Beatrice Luzzi ha commentato: “Lui va in giro dalla sauna alla piscina. E’ in vacanza. Perché lui non fa sport… fa finta. Ma se lo può permettere. E quindi va in giro nudo da una stanza all’altra… poi arriva a tavola e dice che vuole andarsi a fare la pasta ‘perché non volevo disturbare e quindi non ho chiesto niente, vado adesso’. Un macello…”.