Massimiliano Varrese in grossa difficoltà all’interno della Casa del Grande Fratello. Sono giorni ormai che non si fa altro che parlare del rapporto tra l’attore e Heidi Baci: sebbene Massimiliano non abbia nascosto il suo interesse nei confronti della coinquilina, quest’ultima sembra non ricambiare, anzi, pare interessata a Vittorio Menozzi.

Massimiliano sempre più preso da Heidi

Da quel momento, il rapporto tra i due sembra essere cambiato, e proprio ieri sera Varrese ha manifestato ad Alex Schwazer tutta la sua difficoltà nell’essere indifferente alla situazione che si è creata all’interno della Casa: “Comincio ad avere un serio problema io. Non so come gestire la cosa, comincio ad ammettere i miei limiti. No lo so Alex, non so che dirti, sto in seria difficoltà. Da amico ti dico che sono in seria difficoltà, lo devo ammettere.

Ho problemi a… poi te lo dico, siamo troppi adesso. Nel senso buono, seri problemi eh, non nel senso brutto. Ma posso fare il figo e il duro quanto mi pare, ma in realtà ho seri problemi. Sono tornato come quando avevo 15 anni, capisci? Tanto ormai stiamo giocando a carte scoperte”.